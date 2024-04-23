على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة فاركو فى دورى نايل

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، عن تشكيل فريقه للقاء فريق فاركو في اللقاء المقرر إقامته في السابعة عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري نايل.

تشكيل المصري

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: معتز الزدام، محمود حمادة، غيلاس قناوي، ميدو جابر، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

عصام ثروت، حسن علي، محمد طارق، أحمد فؤاد، حسين السيد، إيزي إيمكا، حسين فيصل، أمادو باه، فخرالدين بن يوسف

ويغيب عن اللقاء كل من: سمير فكري للايقاف بالإضافة إلى يوسف الجوهري، أحمد أيمن منصور، أحمد عيد، ليستويل أمانكونا، عبدالرحيم دغموم للإصابة.

يدير اللقاء كل من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين ومحمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.