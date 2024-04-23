الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة فاركو فى دورى نايل

المصري
المصري

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، عن تشكيل فريقه للقاء فريق فاركو في اللقاء المقرر إقامته في السابعة عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري نايل.

تشكيل المصري

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: معتز الزدام، محمود حمادة، غيلاس قناوي، ميدو جابر، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

عصام ثروت، حسن علي، محمد طارق، أحمد فؤاد، حسين السيد، إيزي إيمكا، حسين فيصل، أمادو باه، فخرالدين بن يوسف

ويغيب عن اللقاء كل من: سمير فكري للايقاف بالإضافة إلى يوسف الجوهري، أحمد أيمن منصور، أحمد عيد، ليستويل أمانكونا، عبدالرحيم دغموم للإصابة.

يدير اللقاء كل من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين ومحمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

المصرى النادي المصرى فاركو دوري نايل تشكيل المصري

مواد متعلقة

جيرو يتخلف عن المشاركة فى الأوليمبياد بسبب قراره باللعب فى الدورى الأمريكى

جود بيلينجهام: مرهق لكن أتمنى كتابة المزيد من الذكريات مع ريال مدريد

الميركاتو الصيفي.. أهلي جدة يعاود الاهتمام بضم ووكر من مانشستر سيتي

تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. لياو يقود الهجوم

تقارير: وست هام يقرر رحيل مويس ويصارع ليفربول على ضم أموريم

الكشف عن نص محادثة حكام مباراة الكلاسيكو بخصوص لعبة لأمين يامال الجدلية (فيديو)

نوتنجهام يطلب نشر محادثات حكام مباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الملكي.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بهدف بيلينجهام

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل في الأسواق

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك