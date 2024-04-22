الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الميركاتو الصيفي.. أهلي جدة يعاود الاهتمام بضم ووكر من مانشستر سيتي

ووكر وبيب جوارديولا
ووكر وبيب جوارديولا

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا قد ينتقل إلى الأهلي السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجدّد ووكر عقده مع مانشستر سيتي الصيف الماضي، حتى صيف عام 2025، بعد أن تم ربطه بالانتقال لـ أهلي جدة رفقة زميله الجزائري رياض محرز.

وبحسب شبكة “الشرق بلومبرج” فإن ووكر بات أبرز أهداف أهلي جدة في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تم عرض اللاعب على إدارة النادي السعودي.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، منفتح للانتقال إلى الدوري السعودي، حال تلقيه عرض مميز.

كان أهلي جدة قد تعاقد مع الجزائري رياض محرز قادمًا من مانشستر سيتي، الصيف الماضي.

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