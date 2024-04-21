الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الملكي.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بهدف بيلينجهام

ريال مدريد
ريال مدريد

حسم ريال مدريد الكلاسيكو لصالحه بانتصاره الصعب على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

فريق برشلونة باغت ريال مدريد بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق الدنماركي أندرياس كريستنسن بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها رافينيا من الجهة اليمنى.

وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة معادلة النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة الثامنة، حيث أرسل أوريلين تشواميني كرة مسُقطة قابلها لوكا مودريتش بتمريرة برأسه لزميله، الذي وضع الكرة فوق الشباك.

واخترق لامين يامال دفاعات ريال مدريد من الجهة اليمنى في الدقيقة 14، ليحاول تسديد الكرة في المرمى، لكن أندري لونين كان متيقظًا وتصدى لتسديدته.

وقام باو كوبارسي بعركلة لوكاس فاسكيز، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيلها بنجاح معلنًا عن التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 18.

وشهدت الدقيقة 28 جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث سدد لامين يامال الكرة صوب الشباك، لكن لونين أخرجها من على الخط، ليتم التأكد من عدم تجاوزها له، ويرفض الحكم احتسابها هدفًا لـ برشلونة.

وتعرض الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة لإصابة في نهاية الشوط الأول، ليتم استبداله بزميله بيدري.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل فيرمين لوبيز من تسجيل الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 69 من متابعة لتسديدة لامين يامال التي تصدى لها لونين في البداية.

وأدرك لوكاس فاسكيز التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 73 بتسديدة على الطائر من متابعة للعرضية التي أرسلها فينيسيوس من اليسار.

وسجل الإنجليزي جود بيلينجهام هدف الانتصار لـ ريال مدريد، بعد مجهود فردي رائع من براهيم دياز، الذي مرر الكرة لزميله في الجهة اليمنى فاسكيز، ليُرسلها داخل منطقة الجزاء لـ جود الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 91، مهديًا فريقه الفوز.

انتصار ريال مدريد رفع رصيدهم لـ 81 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة في المركز الثاني، قبل 6 جولات فقط من النهاية.

 

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، فشهد البدء بـ أندرياس كريستنسن أساسيًا ليقود محور الوسط الدفاعي، فيما يجلس بيدري جونزاليس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

يُذكر أن مباراة الدور الأول التي أُقيمت على ملعب لويس كومبانيس “مونتجويك” معقل الفريق الكتالوني، قد انتهت بانتصار الضيف ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني أندرياس كريستنسن فينيسيوس جونيور

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