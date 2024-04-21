أستون فيلا يفوز على بورنموث.. وكريستال بالاس يكتسح وست هام في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح دومينيك سولانكي التسجيل لـ بورنموث بهدف في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل روجرز النتيجة لـ فيلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل الجناح الفرنسي موسى ديابي الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 57، أعقبه الجامايكي ليون بايلي بهدف ثالث في الدقيقة 78، مؤمنًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا لـ 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، حقق فريق كريستال بالاس انتصارًا عريضًا على وست هام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

افتتح الفرنسي مايكل أوليز التسجيل لـ كريستال بالاس في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف إيبيريشي إيزي من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 16، ثم هدف ثالث عن طريق إيمرسون في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه.

وسجل ماتيتا الهدف الرابع لـ كريستال بالاس في الدقيقة 31، قبل أن يقلص وست هام يونايتد الفارق لـ وست هام يونايتد بهدف في الدقيقة 40.

وعاد ماتيتا ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 64، بينما سجل زميله ميتشيل هدف وست هام يونايتد بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كريستال بالاس لـ 36 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 48 نقطة في المركز الثامن.