الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الحكم بمبلغ ضخم لـ كريستيانو رونالدو فى قضيته ضد يوفنتوس

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن القضاء الإيطالي حكم لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، بالحصول على مبلغ 19.5 مليون يورو كرواتب متأخرة، من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد رفض دفع رواتب عدد من لاعبيه خلال فترة فيروس كورونا، فيما يسمى "مناورات الرواتب".

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن القضاء الإيطالي، فرض على يوفنتوس دفع مبلغ 19.5 مليون يورو مستحقة لـ رونالدو كأجور منذ فترة وجوده في النادي، في قضية "مناورات الرواتب".

وأردفت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو عين المحامين جون شحاتة وإيمانويل جواستالا وفابيو يوديكا كمحامين وكان لهم دور أساسي في تحقيق الفوز للاعب النصر الحالي، فيما يُقال إن يوفنتوس لم تكن لديه أبدًا ميزانية مخصصة للأموال التي يتعين عليهم دفعها في هذه الحالة، حيث كانوا يتوقعون بشكل أساسي تحقيق الفوزفي تلك القضية.

يُُذكر أنه سبق أن رفع باولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين وروما الإيطالي دعوى قضائية ضد يوفنتوس لعدم حصوله على الأموال في هذه القضية، ولم يكن اللاعب الوحيد الذي عانى من هذا المصير.

كريستيانو رونالدو النصر كريستيانو رونالدو يوفنتوس

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