الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. رحيمي أساسيًا

العين
العين

كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لـ العين الإماراتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد طحنون بن محمد، بعد تأجيل المباراة لـ24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports AFC.

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل العين لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا، فشهد تواجد المغربي سفيان رحيمي أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا كالآتيك

في حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي - إيريك

خط الوسط: بارك يونج وو - يحيى نادر - حازم عباس

خط الهجوم: كاكو - ماتياس - سفيان رحيمي

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، فشهد الدفع بـ محمد العويس في حراسة المرمى، فيما يقوم سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا، عبدالله الحمدان خط هجوم "الزعيم".

وجاء تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل 

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان.

وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.

يُذكر أن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قد انتصر على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني بهدف دون مقابل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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