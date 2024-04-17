هيونداي الكوري يقترب من بلوغ نهائي دوري أسيا بهدف في شباك يوكوهاما الياباني

حقق فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، فوزا هاما على حساب نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني، بهدف نظيف، ظهر اليوم الأربعاء، على ستاد أولسان مونسو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، نسخة الموسم الجاري (2023/2024).

سجل هدف الفريق الكوري الجنوبي، أولسان هيونداي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

موعد إياب هيونداي الكوري ونظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بدوري أبطال آسيا

تقام مواجهة الإياب بين فريقي هيونداي الكوري الجنوبي ونظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني، الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل، وذلك على ستاد يوكوهاما الدولي بـ"يوكوهاما"

وتقام المواجهة الثانية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث يواجه العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي على ستاد هزاع بن زايد في العين.

وكان من المفترض إقامة قمة الهلال السعودي والعين الإماراتي، بالعاصمة الإماراتية، أمس الثلاثاء، إلا أنه بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم، تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم الأربعاء.