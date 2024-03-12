برقم تاريخي.. الهلال يكرر فوزه على الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

كرر الهلال فوزه على مضيفه اتحاد جدة 2 -0 اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحقق الهلال 28 انتصار متتالي كرقم قياسي في تاريخ كرة القدم بأطول سلسلة.

وحسم الهلال مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين دون رد ليتفوق 4 -0 في مجموع اللقاءين.

وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

وأنهى الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الثواني الأخيرة.

تشكيل قمة آسيا.. حجازي يقود الاتحاد والهلال بالقوة الضاربة

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سلمان، سافيتش

خط الهجوم: سالم، ميتروفيتش، مالكوم

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي لويز، مدالله العليان

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، حمدالله، مروان الصحفي

وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة. وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة. وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة. وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة. وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة. وتقدم ياسر الشهراني بهدف للهلال في الدقيقة 61 ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.