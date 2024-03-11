الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جاياردو يكشف موقف بنزيما من اللحاق باتحاد جدة أمام الهلال

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، عن موقف لاعبه الفرنسي كريم بنزيما من اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام الهلال، في دوري أبطال آسيا.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الهلال، غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الجوهرة المشعة” معقل رفاق المحترف المصري أحمد حجازي، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان بنزيما قد تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في المباريات الماضية بما فيها مواجهة الذهاب.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"بنزيما شعر بالآلم في الفترة الماضية، وكنا ننتظر أن يتحسن بشكل جيد، لكن من الصعب مشاركته أمام الهلال".

وأضاف:"كنا قريبين من الانتصار في مباراة الذهاب ولكن خروج نجولو كانتي بالبطاقة الحمراء أثر على فريقنا أمر استفاد منه الهلال.. كل شيء وارد في كرة القدم خاصة عندما يتعلق الأمر بالإرادة والمبادرة، اللقاء سيكون على ملعبنا ووسط جماهيرنا.. أُطمئن جمهورنا أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم".

وأردف: "في لقاء الذهاب حدثت بعض الأخطاء خلال دقيقتين قلبت الكفة لصالح الهلال. سنعمل على التركيز بكل ما لدينا لتجنب ما حدث في المباراة الماضية".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “المملكة أرينا” معقل فريق الهلال، قد انتهت بهزيمة اتحاد جدة بثنائية نظيفة.

مارسيلو جاياردو اتحاد جدة كريم بنزيما الهلال دوري أبطال آسيا

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