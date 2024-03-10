تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سيلتا فيجو، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق "الميرنجي".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- أنطونيو روديجير- ناتشو فيرنانديز- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: براهيم دياز- رورديجو جوس- فينيسيوس جونيور.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب الإيقاف عقب طرده في المباراة الماضية أمام فالنسيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كيبا أريزابالاجا- دييجو بينيرو- داني كارفاخال- توني كروس- خوسيلو ماتو- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس- فران جارسيا- أردا جولر.

ويحتل الريال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.