توتنهام يكتسح أستون فيلا برباعية فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق توتنهام هوتسبير انتصارًا كاسحًا على مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لـ توتنهام بهدف أول في الدقيقة 50 بتسديدة من متابعة لعرضية بابي مطر سار من الجهة اليمنى.

وضاعف برنان جونسون من تقدم توتنهام بهدف ثان في الدقيقة 52 من متابعة لتمريرة سون هيونج مين.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جون ماكجين قائد أستون فيلا بعد تدخله العنيف على أودودجي ظهير توتنهام، في الدقيقة 65.

وعزز الكوري الجنوبي سون هيونج مين من تقدم توتنهام بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 من متابعة لتمريرة ديجان كولوسيفسكي.

واختتم الألماني تيمو فيرنر مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لـ توتنهام في الدقيقة 94 بتسديدة من متابعة لتمريرة زميله سون هيونج مين من الجهة اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام لـ 53 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 55 نقطة في المركز الرابع.