نهائى كأس مصر.. 8 لاعبين يشاركون للمرة الأولى فى قمة الأهلى والزمالك

تتوجه الأنظار صوب ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، معقل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ولأول مرة تُقام مباراة في بطولة كأس مصر خارج الأراضي المصرية.. لقاء يحظى بأهمية كبيرة، ويعد بالكثير من الإثارة والمتعة، كعادة لقاءات القمة بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك.

ارتفعت الجوائز المادية الخاصة بالبطل، اهتمام غير مسبوق بالمباراة، لذا فإن الرغبة لدي الفريقين بتحقيق اللقب مرتفعة بشكل إضافي.

لقاء القمة سيكون فريد من نوعه بإقامته خارج مصر، وبإجمالي القيمة المادية للجوائز، حتى أنه تم تخصيص جائزة مادية بقيمة 50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة.

القمة ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين للمرة الأولى بين فريقي الأهلي والزمالك، بعد تدعيم الفريقين لصفوفهما.. الصفقة الشتوية الأبرز لـ الزمالك كانت ضم عبدالله السعيد لكنه سبق وأن خاض تلك المباراة بقميص “المارد”، مثله مثل ناصر ماهر، لكن هناك عدد من اللاعبين ينتظرون مشاركتهم الأولى في قمة الكرة المصرية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لاعبين يخوضون القمة للمرة الأولى في مسيرتهم

الأهلي

أنتوني موديست: المهاجم الفرنسي انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

موديست لم يشارك في أي مباراة ضد الزمالك لأن مباراة القمة في الدور الأول لبطولة الدوري المصري تم تأجيلها، ومن المتوقع أن يشارك أساسيًا أمام "القلعة البيضاء في مباراة اليوم.

رضا سليم: اللاعب المغربي وهو وافد جديد أيضًا انضم في الصيف قادمًا من الجيش الملكي.

الأهلي يحاول تجهيز رضا من أجل أن يكون جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة، لكن على الأقل فرصه في البدء كأساسي في المباراة تبدو ضعيفة.

مصطفى شوبير: حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم، تم تصعيده للفريق الأول منذ سنوات، لكنه لم يشارك ضد الزمالك.

الفرصة ستكون مواتية لـ شوبير للمشاركة اليوم، بعد إصابة محمد الشناوي.

محمود الزنفلي: حارس مرمى الأهلي القادم من الداخلية، سيكون بديلًا لـ شوبير، وقد تسوقه الأقدار للمشاركة أمام الزمالك في مباراة اليوم.

عمر كمال عبد الواحد: الوافد الجديد من فيوتشر، سيكون على موعد مع أول “قمة” له أمام الزمالك في مباراة اليوم.

الزمالك

محمد شحاتة: وافد جديد على "القلعة البيضاء"، بعد انتقاله قادمًا من طلائع الجيش.

من المتوقع أن ينال فرصة المشاركة في القمة.

سامسون أكينولا: رغم تواجده في الزمالك لما يزيد عن الموسم إلا أنه لم يشارك حتى الآن أمام الأهلي.

أحمد حمدي: المنتقل حديثًا إلى الزمالك، رغم تمثيله لـ الأهلي إلا أنه لم يشارك في دقيقة واحدة بمباريات القمة، وقد تكون الفرصة مواتية الليلة لتسجيل اسمه في قائمة المشاركين بكلاسيكو الكرة المصرية.