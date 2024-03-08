متيروفيتش يقود تشكيل الهلال أمام الرائد فى دورى روشن السعودى

كشف خورخي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال تشكيل فريقه لملاقاة الرياض، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين "الدوري السعودي" موسم 2023/ 2024.

تشكيل الهلال أمام الرياض

أما عن تشكيل الهلال أمام الرياض، فشهد قيادة الصربي ألكسندر ميتروفيتش خط الهجوم.

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي.

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - ميشايل.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد العويس - محمد البريك - جحفلي - ياسر الشهراني - روبين نيفيز - ناصر الدوسري - القحطاني - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - صالح الشهري.

ويملك الهلال فرصة تعزيز صدارته جدول ترتيب الدوري، بعد هزيمة ساحقة للنصر أمس الخميس، أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب "الملز" معقل فريق الرياض.

وتُعد تلك المباراة الأخيرة لـ الهلال قبل مواجهة نظيره الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.