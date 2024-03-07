ريال مدريد يتأهل لربع نهائى الأبطال بالتعادل مع لايبزيج

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتعادله مع ضيفه لايبزيج الألماني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الـ16.

فريق لايبزيج كان المسيطر على أحداث المباراة خاصة في الشوط الأول وهدد مرمى ريال مدريد في أكثر من مناسبة، لكنهم فشلوا في التسجيل أمام براعة الأوكراني أندريه لونين حامي عرين "اللوس بلانكوس".

وفي الشوط الثاني، استطاع البرازيلي فينيسيوس جونيور تسجيل هدف التقدم لـ ريال مدريد في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة جود بيلينجهام.

وعادل لايبزيج النتيجة سريعًا في الدقيقة 68 عن طريق المدافع ويلي أوربان بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ديفيد راوم من الجهة اليمنى.

لاعبو لايبزيج حاولوا هز الشباك مرة أخرى دون جدوى، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليودعوا البطولة على يد ريال مدريد.

واستفاد ريال مدريد من انتصاره ذهابًا على لايبزيج في ألمانيا بهدف نظيف سجله براهيم دياز.

بذلك انضم ريال مدريد لقائمة المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال رفقة بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي.