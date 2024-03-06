الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يمدد عقد مهاجمه الشاب ماتياس تيل حتى 2029

ماتياس تيل
ماتياس تيل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مهاجمه الفرنسي الشاب ماتياس تيل حتى صيف 2029، بعد أن فك ارتباطه بالتعاقد مع البايرن حتى صيف 2027.

وأكد نادي بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن “تيل” وقع عقد جديد يربطه بالفريق حتى 30 يونيو 2029.

من جانبه، عبر “تيل” البالغ من العمر 18 عامًا عن سعادته بتجديد عقده معلقًا:"تمديد العقد يعني الكثير بالنسبة لي. لقد تعلمت الكثير بالفعل في بايرن، داخل وخارج الملعب. لقد أصبح ميونيخ موطنًا لي ولعائلتي، كما أن المشجعين مهمون جدًا بالنسبة لي أيضًا".

وأضاف:"لا أستطيع أن أكون اللاعب الذي أنا عليه بدونهم. عندما تلعب لبايرن، تريد دائمًا الفوز بكل الألقاب.. أريد أن أسجل وأصنع الأهداف، وأن ألعب بكل قلب وطاقة من أجل بايرن، وأن أقدم كل شيء لهذا النادي ومشجعيه".

وانضم “تيل” إلى بايرن ميونخ في صيف 2022 قادمًا من ستاد رين، ولعب معهم 59 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 13 هدفًأ، إضافة لصناعته 4 آخرين، وتُوج معهم ببطولة الدوري الألماني الموسم الماضي.

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