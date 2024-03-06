عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول استعدادًا لمباراة سبارتا براج

عاد محمد صلاح للانتظام في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لمواجهة سبارتا براج التشيكي، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويلعب ليفربول أمام مضيفه سبارتا براغ، غدًا الخميس، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وتواجد "صلاح" في تدريبات ليفربول اليوم، لتتأكد جاهزيته لمباراة سبارتا براج، كذلك المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

وكان صلاح قد تغيب عن آخر 4 مباريات لـ ليفربول بمختلف المسابقات، بسبب تجدد آلام الإصابة التي لحقت به أثناء وجوده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.