الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ ينتقم من لاتسيو بثلاثية ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بانتصاره على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز أرينا" في إياب دور الـ16.

وكاد تشيرو إيموبيلي أن يفتتح التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 37 عندما تلقى تمريرة عرضية من ماتيا زاكاني فشل دي ليخت في إبعادها، لتصل للمهاجم المخضرم الذي ضرب الكرة برأسه، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 39، بضربة رأسية من متابعة لتسديدة زميله رافاييل جيريرو.

وتلقى جمال موسيالا تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 40.

وأحرز توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بضربة رأسية من متابعة لتسديدة الهولندي ماتياس دي ليخت.

وعاد كين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ بايرن في الدقيقة 66، من متابعة لتسديدة ليروي ساني التي تصدى لها حارس لاتسيو في البداية.

وفي الدقيقة 71، حرم القائم الأيمن بايرن ميونخ من تسجيل هدف آخر، بتصديه لتسديدة توماس مولر.

أفضلية بايرن ميونخ استمرت حتى نهاية المباراة، ليعوضوا هزيمتهم ذهابًا، ويحجزوا مقعدًا في دور ربع النهائي.

تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالإنجليزي هاري كين أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جروتسيكا - توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لاتسيو على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون مقابل سجله تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.

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