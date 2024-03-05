كين في الهجوم.. تشكيل البايرن أمام لاتسيو في دوري الأبطال

كشف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق البافاري، وتنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 2 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالإنجليزي هاري كين أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جروتسيكا - توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين

ويجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كلًا من: بيريتز - سفين أولرايش - كيم مين جاي - سيرج جنابري - إريك ماكسيم تشوبو موتينج - بريان سرقسطة - ألفونسو ديفيز - كونراد لايمر - ماتياس تيل

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لاتسيو على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون مقابل سجله تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.