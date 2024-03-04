الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يكتسح شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

تقدم فريق أرسنال على مضيفه شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب برامول لاين، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

فريق أرسنال اكتسح مضيفه في الشوط الأول من المباراة، وسجل هدفًا أولًا عن طريق النرويجي مارتين أوديجارد في الدقيقة الخامسة  من متابعة لتمريرة جابرييل مارتينيلي من الجهة اليسرى.

وسجل بوجل مدافع شيفيلد ثاني أهداف أرسنال في الدقيقة 13، أثناء محاولته إبعاد تمريرة بوكايو ساكا من الجهة اليمنى.

وعزز البرازيلي جابرييل مارتينيلي من تقدم “الجانرز” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 15 بعد تبادله الكرة مع بيوتر كيور.

وسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الرابع لكتيبة المدرب أرتيتا في الدقيقة 25 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز ديكلان رايس الهدف الخامس لـ أرسنال في الدقيقة 39 من متابعة لتمريرة بوكايو ساكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بخمسة أهداف دون مقابل.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: آيرون رامسديل - سيدريك سواريس - فييرا - توماس بارتي - إيميل سميث رو - ريان نيلسون - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه أرسنال لمباراة اليوم أمام شيفيلد يونايتد.

ارسنال شيفيلد يونايتد الدورى الانجليزى مارتين أوديجارد جابرييل مارتينيلي

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