إنريكي: نفس المعاملة لـ مبابي في دوري الأبطال.. لم لا؟

أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه سيتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه مع كيليان مبابي في مباريات الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال سوسيداد في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام إنريكي باستبدال مبابي في مباراتي موناكو ورين، فيما شارك كبديل أمام نانت، وجلس على مقاعد البدلاء أمام ليل، حيث يأتي ذلك بعد تقارير صحفية ذكرت أنه أخبر ناديه برحيله بنهاية الموسم الجاري.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سوسيداد:" معاملة مبابي بنفس الطريقة في دوري أبطال أوروبا؟ نعم، لم لا؟.

وتابع:"ما أتمناه من الفريق هو أن يكونوا على مستوى التحدي، أن يواجهوا المباراة.. أرى أن الفريق لديه الثقة. لدينا هدف الفوز بالمباراة وستكون معقدة".. أعتقد أن مباراة الثلاثاء مهمة أيضًا، لذا لا يوجد أي تعليق آخر بخصوص قضية مبابي".

وأوضح:"هل يمكننا اللعب بدون مبابي في دوري أبطال أوروبا كما هو الحال في الدوري الفرنسي؟ ربما نعم، ربما لا. من يدري".

واستطرد قائلًا:"نحن ندير الأمر بطريقة سهلة للغاية، علينا أن نقبل أسئلة الصحفيين ولكني أجيب كما أريد".

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في مباراة الذهاب على ملعبه “بارك دو برانس” بهدفين دون مقابل، حيث سجل مبابي هدفًا.