كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سان ماميس" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - أندرياس كريستنسن- بيدري

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: إينيجو مارتينيز - إيناكي بينيا - جواو فيليكس - فيرمين لوبيز - أوريول روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - لامين يامال - كوتشين - مارك جويو - هيكتور فورت.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

ويرغب الفريق الكتالوني في تقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد تعثر الأخير بالتعادل مع فالنسيا بهدفين لمثلهما، أمس السبت.

كما يأمل برشلونة في الثأر من بيلباو، بعدما أقصاه النادي الباسكي من دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.