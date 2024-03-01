تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لاستضافة نظيره يانج أفريكانز في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وننشر في التقرير التالي تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي ستجمع الفريقين، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 6 HD، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز، فمن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ “المارد الأحمر”، المباراة، بالفلسطيني وسام أبو علي في خط الهجوم، بعد تألقه في مباراة الفريق الأخيرة أمام بلدية المحلة.

ونستعرض تباعًا تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي

وضمن الأهلي ويانج أفريكانز التأهل إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9، 8 نقاط على الترتيب.

جدير بالذكر أن الأهلي قد اكتسح نظيره بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل.

وتُعد مباراة يانج أفريكانز، البروفة الأخيرة لفريق القلعة الحمراء، قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالرياض.