ناقشوا مستقبله.. إدارة برشلونة تجتمع بوكلاء إيرلينج هالاند

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني عقدوا اجتماعًا مع وكلاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي، ينتهي بنهاية موسم 2026-2027.

بحسب الصحفي الكتالوني الموثوق جيرارد روميرو، فإن المحامية البرازيلية رافاييلا بيمنتا ومواطنها ماكسويل لاعب برشلونة السابق (وكيلا هالاند)، قد اجتمعوا اليوم بـ برشلونة مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لـ “البارسا”.

أوضح روميرو أن الاجتماع استمر قرابة الساعتين، وتمت مناقشة مستقبل هالاند، حيث أوضح ديكو أن المهاجم النرويجي هو حلم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وسجل هالاند خماسية ليقود مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب لوتون تاون، أمس الثلاثاء.