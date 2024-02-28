الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ناقشوا مستقبله.. إدارة برشلونة تجتمع بوكلاء إيرلينج هالاند

هالاند
هالاند

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني عقدوا اجتماعًا مع وكلاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي، ينتهي بنهاية موسم 2026-2027.

بحسب الصحفي الكتالوني الموثوق جيرارد روميرو، فإن المحامية البرازيلية رافاييلا بيمنتا ومواطنها ماكسويل لاعب برشلونة السابق (وكيلا هالاند)، قد اجتمعوا اليوم بـ برشلونة مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لـ “البارسا”.

أوضح روميرو أن الاجتماع استمر قرابة الساعتين، وتمت مناقشة مستقبل هالاند، حيث أوضح ديكو أن المهاجم النرويجي هو حلم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وسجل هالاند خماسية ليقود مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب لوتون تاون، أمس الثلاثاء.

برشلونة إيرلينج هالاند مانشستر سيتى هالاند ديكو

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