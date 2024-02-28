الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. رحيل ريجوبيرت سونج عن تدريب منتخب الكاميرون

ريجوبيرت سونج
ريجوبيرت سونج

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، اليوم الأربعاء، رحيل ريجوبيرت سونج عن تدريب منتخب الكاميرون الأول.

ونشر الاتحاد الكاميروني بيانًا جاء فيه: "أبلغت اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم (FECAFOOT) اليوم أعضاء الجهاز الفني للأسود التي لا تقهر بانتهاء عقدهم لإدارة منتخب الكاميرون لكبار الرجال".

وأضاف: "انتهز الاتحاد الكاميروني لكرة القدم هذه الفرصة ليشكر ريجوبيرت سونج ومساعديه على تفانيهم في خدمة الأمة خلال العامين اللذين قضاهما في المسئولية".

واختتم: "سيتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل عملية تعيين الطاقم الفني الجديد للأسود التي لا تقهر".

يأتي ذلك بعد توديع منتخب الكاميرون بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16، على يد نيجيريا بالهزيمة بهدفين دون مقابل.

يُذكر أن سونج عُين مديرًا فنيًا لمنتخب “الأسود غير المروضة” في مارس 2022، ليقودهم للتأهل لكأس العالم، وتحقيق انتصار تاريخي على البرازيل في المونديال.

ريجوبيرت سونج سونج منتخب الكاميرون الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو كأس أمم إفريقيا 2023

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