الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"قادرون باختلاف".. الزمالك يعلن استقبال البطل عبدالرحمن مصطفى كامل غدًا

عبد الرحمن مصطفى
عبد الرحمن مصطفى كامل

أعلن نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، استقبال البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ“قادرون باختلاف” غدًا الخميس، لمنحه عضوية النادي.

ونشر نادي الزمالك بيانًا جاء فيه:"يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية غدًا الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات".

وأضاف:"وخلال الاحتفالية عبر عبدالرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيبو، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبدالرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت".

وأضاف:"وفي إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، سيشارك عبدالرحمن مصطفى كامل في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، عبر قناة الزمالك غدًا الخميس".

وزاد:"ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في السادسة مساء الغد ويشارك عبدالرحمن التحليل للمباراة بصحبة نخبة من محللي القناة وهم الكابتن حمادة عبداللطيف والكابتن عبدالحليم علي والكابتن وليد عبداللطيف ويُقدم الاستوديو التحليلي الكابتن محمد صبري".

نادي الزمالك الزمالك عبد الرحمن مصطفى كامل قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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