الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موديست يسجل الهدف الخامس لـ الأهلي في شباك بلدية المحلة

موديست
موديست

واصل النادي الأهلي تألقه بتسجيل الهدف الخامس في شباك بلدية المحلة، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل.

هدف الأهلي الخامس جاء عن طريق البديل الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 73، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة، ليسدد مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، الكرة في الشباك.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة الخامسة من متابعة للتمريرة الطولية التي أرسلها رامي ربيعة، ليمنح فريقه التقدم.

واستطاع كريم فؤاد تسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما مرر رضا سليم الكرة من الجهة اليسرى لمحمد مجدي أفشة، والذي حاول تسديد الكرة، لكن دفاعات البلدية تصدت لها، لتصل لزميله والذي وضعها في الشباك

وأحرز المغربي رضا سليم ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 42، بعدما تلقى تمريرة طولية من إمام عاشور، ليسدد الكرة في الشباك، حيث تم التأكد من صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد إلغائه أولًا بداعي التسلل.

وتحصل إمام عاشور على ركلة جزاء بعد عركلته من قبل أحمد مجدي لاعب البلدية.

وسام عاد للتسجيل في الدقيقة 49 بركلة جزاء نفذها بقوة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى بلدية المحلة، مسجلًا ثاني أهدافه في أولى مبارياته ببطولة الدوري.

تشكيل بلدية المحلة:

 في حراسة المرمى: أحمد حسين 

خط الدفاع: هشام شعبان - محمد عبدالرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا 

خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعة 

خط الهجوم: حسام أشرف 

ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - إيمانويل - إينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

ومن جهته كشف السويسري مارسيل كولر،  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بلدية المحلة، في إطار مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري والتي ستقام على استاد القاهرة.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبوعلي.
 ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 

أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

النادي الأهلي بلدية المحلة الاهلى ورى نايل أنتوني موديست

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