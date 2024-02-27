مورينيو فى كأس مصر.. تركى آل الشيخ يكشف مفاجأت نهائى الأهلى والزمالك

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن بعض المفاجآت المتعلقة بنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة 8 مارس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS": "المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو سيتواجد في الاستوديو التحليلي لتحليل مباراة الأهلي والزمالك، كذلك مواطنه مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، حيث يبدأ الاستوديو قبل المباراة بـ 3 أو 4 ساعات، سيقدمه إبراهيم فايق والإعلامي السعودي وليد الفراج.

وأضاف: "سنستعين بطاقم الإخراج الذي قام بإخراج نهائي كأس العالم 2022 بقطر.. وستتواجد 44 كاميرا في الملعب لتغطية المباراة

وأوضح: "أدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور المباراة، أدعو لفتح صفحة جديدة مع مجلس إدارة الأهلي".