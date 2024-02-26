تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن.. حجازي أساسيًا

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وتُنقل مباراة اتحاد جدة والوحدة على قناة SSC السعودية.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن، فشهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي أساسيًا، فيما يقود الثنائي عبدالرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما خط الهجوم.

وجاء تشكيل تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - سعد آل موسى

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - مروان الصحفي

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.