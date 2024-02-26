الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن.. حجازي أساسيًا

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في الدوري السعودي، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وتُنقل مباراة اتحاد جدة والوحدة على قناة SSC السعودية.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن، فشهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي أساسيًا، فيما يقود الثنائي عبدالرزاق حمد الله والفرنسي كريم بنزيما خط الهجوم.

وجاء تشكيل تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في بطولة دوري روشن كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - سعد آل موسى

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - مروان الصحفي

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

اتحاد جدة تشكيل اتحاد جدة الوحدة دوري روشن الدوري السعودي احمد حجازى

مواد متعلقة

ليفربول يهزم تشيلسي ويتُوج بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

إلى الأشواط الإضافية.. تقنية الفيديو تقتل فرحة فان دايك وكيليهر ينقذ ليفربول أمام تشيلسي

مرموش يسجل ويقود آينتراخت للتعادل مع فولفسبورج في الدوري الألماني

الزمالك يتقدم على أبوسليم بهدف ناصر منسى فى الكونفيدرالية

ليفربول وتشيلسي: هدف ملغي وكرة بالقائم في شوط أول سلبي بنهائي كأس الرابطة

تريزيجيه يقود طرابزن للفوز على أضنة بالدوري التركي

ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو في الكاحل قبل مباراة إشبيلية

رسميًا.. تعيين ماركيز لوبيز مديرًا فنيًا لـ منتخب قطر حتى 2026

الأكثر قراءة

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تعلن طقس غدٍ الثلاثاء

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟