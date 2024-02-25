الزمالك يتقدم على أبوسليم بهدف ناصر منسى فى الكونفيدرالية

تقدم الزمالك على مضيفه أبوسليم الليبي بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

هدف الزمالك جاء عن طريق ناصر منسي في الدقيقة الثامنة بتسديدة على الطائر من متابعة لكرة عرضية أرسلها عمر جابر من الجهة اليسرى.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- ناصر منسي- مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

ألقى جوميز المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لمباراة أبوسليم الليبي المقرر لها في السادسة من مساء اليوم ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.