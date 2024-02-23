أزمات مانشستر يونايتد تتوالى.. إصابة راسموس هويلوند

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند.

وكان هويلوند قد برز في الأسابيع الماضية مع مانشستر يونايتد حيث سجل في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وهو أصغر لاعب يحقق ذلك الإنجاز.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله بأن هويلوند يعاني من إصابة عضلية، سيتغيب على إثرها عن مباراة الفريق المقبلة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

وأكد النادي الإنجليزي أن الإصابة ستبعد هويلوند عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ليتأكد غيابه أيضًا عن الديربي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجريزي.

وانتقل هويلوند إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل 75 مليون يورو.

وتمكن هويلوند من تسجيل 13 هدفًا لـ مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، مسجلًا 7 في الدوري الإنجليزي، 5 في دوري أبطال أوروبا وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت تقارير قد أكدت نهاية موسم لوك شاو مع مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، لتستمر معاناة “الشياطين الحمر”.