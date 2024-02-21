جاياردو: اتحاد جدة سيهاجم نافباخور منذ البداية.. ونطلب دعم الجمهور

تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، عن المباراة المرتقبة لفريقه أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الاتحاد لملاقاة ضيفه نافباخور، غدًا الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة، إن فريقه سيهاجم غدا منذ البداية ولن يترك أي فرصة للفريق المنافس، وذلك من أجل حسم المباراة مبكرا.

وأضاف مدرب الاتحاد أنه ينتظر الدعم الكبير من جماهير الاتحاد في المباراة، معربًا عن ثقته في أن حضور الجمهور بكثافة في لقاءات الفريق القادمة ستعيده إلى الانتصارات والبطولات.

وعن قائمة الأجانب الذين سيختارهم للمباراة لفت جاياردو إلى أن هذا الأمر سيقرره بعد التدريب مساء اليوم الأربعاء، حيث سيختار على إثره الخماسي الأجنبي المشارك في اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في أوزبكستان، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويلعب لصفوف اتحاد جدة، المحترف المصري أحمد حجازي.