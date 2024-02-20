الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: المصري يتقدم على بلدية المحلة في دوري نايل

فريق المصري
فريق المصري

تقدم النادي المصري، على ضيفه بلدية المحلة بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما التي تقام بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري نايل.

افتتح سمير فكري التسجيل للمصري بهدف في الدقيقة الرابعة عشرة بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء من متابعة لكرة عرضية أرسلها محمود حمادة من الجهة اليمنى.

واستطاع عمرو السعداوي تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34، مستغلًا خطأ فادح من دفاعات بلدية المحلة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور  ، حسين السيد

خط الوسط:  محمود حمادة، معتز زدام، ليستويل امانكونا،  سمير فكري، عمرو سعداوي

خط الهجوم:  محمد الشامي

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

عصام ثروت، عمرو موسى، محمد طارق، أحمد عيد، أمادو با، يوسف الجوهري، حسين فيصل، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف.

عبدالرؤوف يحفز لاعبي البلدية

على جانب آخر، يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثاني عشر بر صيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق بلدية المحلة 3 انتصارات وتعادل 4 مرات وخسر 4 مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 18 هدفًا وجمع أربع نقاط من آخر 3 مباريات بالفوز على مودرن فيوتشر والتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام البنك الأهلي ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والوصول للنقطة 16.

ويفتقد البلدية جهود عبد الرحمن سمانة بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر وعقد أحمد عبد الرؤوف جلسة مع لاعبيه شرح خلالها أسلوب لعب المصري ونقاط القوة والضعف في صفوفه وطالبهم ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده عمر فتحي وسيد نافع ومعهم أحمد جمال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

المصرى بلدية المحلة دوري نايل سمير فكري عمرو السعداوي

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