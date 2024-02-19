الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سكاي سبورتس: زيدان مرشح لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

أكدت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لـ ريال مدريد الإسباني، هو أحد المرشحين لتدريب بايرن ميونخ الألماني في الفترة المقبلة.

ويعاني بايرن ميونخ من النتائج السلبية تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق، حيث تلقى العملاق البافاري الهزيمة في آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن بايرن ميونخ يريد أن يكمل توخيل مسيرته حتى نهاية الموسم على الأقل.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي البافاري تدرس مستقبل توخيل، لذا فإنهم يعدون خططًا في الخلفية، ويبرز زيدان على رأس قائمة المرشحين لخلافة توخيل مستقبلًا.

وتابعت الشبكة أنه لا يؤجد شيء بين الطرفين في الوقت الحالي، لكن بايرن ميونخ يقدر خبرة زيدان وتأثيره، كما أن المدرب الفرنسي سيكون متاحًا دون وظيفة.

جدير بالذكر أن زيدان لا يعمل منذ رحيله عن ريال مدريد نهاية موسم 2020-2021، وربطته تقارير بتدريب عدد من الفرق والمنتخبات في وقت سابق.

زين الدين زيدان ريال مدريد بايرن ميونخ بايرن زيدان

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