صفقات الزمالك 2024.. أبرز الأسماء التي تعاقد معاها النادي برئاسة لبيب

صفقات الزمالك 2024 هو ما يبحث عنه الكثير من المتابعين، بعدما تمكن نادي القلعة البيضاء من إبرام أكثر من صفقة قوية، في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، في حل جميع القضايا المتعلقة بالنادي، والتي أدت لإيقاف القيد الخاص بالفريق، وحرمانه من التعاقدات في الفترة الماضية.

وتمكن مجلس إدارة الزمالك الجديد من إبرام عدد من الصفقات القوية في مختلف المراكز، لتصبح تحت إمرة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا خلفًا لـ معتمد جمال الذي عمل بصفة مؤقتة.

صفقات الزمالك 2024

وتمكن الزمالك من التعاقد مع أسماء بارزة على رأسهم عبدالله السعيد قادمًا من بيراميدز، إضافة لـ ناصر ماهر من مودرن فيوتشر.

ونستعرض تباعًا صفقات الزمالك 2024

محمد شحاتة قادمًا من طلائع الجيش

أحمد حمدي قادمًا من مونتريال الكندي في صفقة انتقال حر

ناصر ماهر قادمًا من مودرن فيوتشر

الفلسطيني ياسر حمد قادمًا من نورث إيست يونايتد الهولندي في صفقة انتقال حر

مهاب ياسر قادمًا من الداخلية

محمد عاطف قادمًا من طنطا

سيف فاروق جعفر من بيراميدز

ترافيس موتيابا قادمًا من كامبالا الأوغندي

عبدالله السعيد قادمًا من بيراميدز

زياد كامل قادمًا من إنبي على سبيل الإعارة

وفي أول مباراة رسمية لـ الزمالك بعد تدعيمات الشتاء، سقط الفريق في فخ التعادل السلبي بدون أهداف مع ضيفه الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

ترتيب الزمالك في دوري نايل

ويحتل فريق القلعة البيضاء المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري نايل موسم 2023-2024 برصيد 12 نقطة جمعهم من 9 مباريات لعبها في المسابقة.