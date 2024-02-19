تشكيل مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب فى دورى نايل

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة المقاولون التي ستبدأ في الرابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي – علي الفيل – محمد ربيعة – جوزيف جوناثان.

خط الوسط: محمد صادق – عمرو السيسي – غنام محمد – علي زعزع.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد يحيى وطارق طه وخالد رضا ومحمد محمود ومحمد فاروق وهشام عادل وأحمد خالد كباكا وعمر وائل وعلي ياسر.

كما أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

تشكيل المقاولون العرب أمام مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد علاء – لؤي وائل - أحمد عبد العزيز مودي.

خط الوسط: فراس بن عيفية – أحمد الشيمي – محمد مجلي – خوزرف أوشايا.

خط الهجوم: أمادو نياص – محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد العربي ونور الدين فاروقا وزياد فرج ومحمود أبوالفتوح ومحمود عبد الحليم وعمر سافيولا وجواكيم أجيري وعمرو مرعي.

ويتواجد فريق مودرن فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة من الأسابيع الثامن والعاشر والحادي عشر، وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام إنبي والزمالك وبلدية المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16.

ويحتل المقاولون المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر وحقق المقاولون فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر ست مباريات وسجل 12 هدفا ويملك أضعف دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 19 هدفا بالتساوي مع البنك الأهلي وجمع المقاولون العرب ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات في الدوري بالفوز على طلائع الجيش والهزيمة أمام البنك الأهلي وانبي ويسعى لتحقيق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى عشر نقاط قبل المواجهة الصعبة مع المصري يوم الإثنين المقبل.