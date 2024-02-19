الزمالك بجهازه وصفقاته الجديدة يتحدى صحوة الإسماعيلى فى دورى نايل

يخوض فريق الزمالك أولى مبارياته الرسمية في عام 2024 عندما يحل ضيفا على الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين ويسعى خلالها الزمالك لتحقيق فوزه الأول بعد تجديد دماء الفريق وتعيين البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا وتدعيم الفريق ب11 لاعبا جديدا وفي نفس الوقت يسعى الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد التعادل مع المصري والفوز على سيراميكا كليوباترا.

الزمالك لعب 8 مباريات في الدوري جمع منها 11 نقطة وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات ما يعني أن الفريق فقد 13 نقطة وهو رقم كبير يهدد طموحات الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.

وجود الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ساهم في إشعال حماس اللاعبين خلال التدريبات لرغبة كل منهم في الحصول على ثقة البرتغالي والتواجد في التشكيل ويسعى جوزيه جوميز بدوره لبداية مشواره مع الفريق بتحقيق انتصار يجعله قريبا من الحصول على ثقة الجماهير.

ويواجه جوزيه جوميز أزمة في مركز الظهير الأيسر لغياب محمد عبد الشافي وأحمد أبوالفتوح بسبب الإصابة والاستغناء عن عبد الله جمعة وحاتم سكر وأمام جوزيه أكثر من خيار الأول يتمثل في الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر وحمزة المثلوثي كظهير أيمن والخيار الثاني هو الدفع بالسنغالي إبراهيم نداي كظهير أيسر خاصة أنه قام بتجربة اللاعب في هذا المركز خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال توقف الدوري.

خمسة لاعبين جدد في قائمة الزمالك

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وترافيس موتيابا وسيف جعفر وناصر ماهر وسيد عبد الله نيمار وإبراهيم نداي وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وسيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم أوباما.

الإسماعيلي يسعى لمواصلة الصحوة

في المقابل جمع الإسماعيلي 11 نقطة من 11 مباراة وحصد أربع نقاط من آخر مباراتين بالتعادل مع المصري والفوز على سيراميكا كليوباترا ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للابتعاد عن صراع الهبوط الذي عاني منه الفريق في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعتمد إيهاب جلال على نفس التشكيل الذي خاض مباراة سيراميكا كليوباترا ومواصلة اللعب بطريقة 4-3-3 التي نفذها اللاعبون بنجاح في مباراة سيراميكا.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ومحمد دسوقي ومحمد نصر ومحمد عمار وعبدالله حسني وحمدي النقاز وعصام صبحي ومحمد بيومي وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وعبد الرحمن الدح وعبد الرحمن مجدي وهشام محمد وبشار أشرف ومحمد وجدي وعلي الملواني ومحمد زيدان ونادر فرج وإيريك تراوري.

يدير المباراة محمد عادل ويساعده سمير جمال وهشام الدسوقي ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو ومحمود بسيوني مساعد حكم فيديو.