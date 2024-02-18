الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إنبى يحتفظ بصدارة الدورى بعد تعادله مع سموحة.. وزد يتعادل مع البنك الأهلى

مباراة انبي وسموحة
مباراة انبي وسموحة

احتفظ إنبي بصدارة جدول دوري نايل بعد تعادله مع سموحة بدون أهداف بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف ليرتفع رصيد إنبي إلى 23 نقطة ورصيد سموحة إلى 18 نقطة.

كان الشوط الأول سريعًا من الفريقين وكان سموحة الفريق الأفضل لكن الخطورة تأخرت حتى الدقائق الأخيرة، وفي الدقيقة 45 مرر عبداللطيف بن قسو كرة عرضية من ركلة ركنية أبعدها الدفاع وارتدت إلى طارق علاء الذي سددها قوية بين يدى الحارس وبعدها قطع حسام حسن الكرة من مدافعي إنبي وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

في بداية الشوط الثاني دفع سيد ياسين المدير الفني لإنبي التغيير الأول لنزول رفيق كابو بدلًا من مصطفى شكشك، وفي الدقيقة 56 مرر أحمد نادر حواش كرة عرضية أمام المرمى لرفيق كابو الذي سددها بشكل غريب بين يدي الهاني سليمان حارس سموحة.

في الدقيقة 58 أجرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة تغييرين بنزول مصطفى البدري وأحمد خالد بدلًا من عبداللطيف بن قسو ومحمد عصام ورد سيد ياسين بالدفع بأحمد يوسف ومصطفى دويدار بدلًا من محمد ناصر مودي ومروان داود.

في الدقيقة 68 دفع أحمد سامي بفادي فريد بدلًا من عمرة قلاوة، وفي الدقيقة 75 أهدر حسام حسن فرصة تسجيل الهدف الأول لسموحة عندما تلقى تمريرة في عمق من الدفاع ومر من الحارس وسدد الكرة نحو المرمى لكن علي فوزي نجح في إبعادها قبل أن تدخل المرمى.

في الدقيقة 78 مرر أحمد خالد كرة عرضية من ركلة ركنية سددها فادي فريد برأسه وارتدت من العارضة وبعدها تلقى فادي فريد كرة عرضية وسددها برأسه بجوار القائم.

دفع أحمد سامي بمحمود وحيد وحسام جريشة بدلًا من عبدالرحمن عامر وحسام حسن ودفع سيد ياسين بمحمد حمدي بدلًا من أحمد العجوز، وشهدت الدقيقة 83 أخطر فرصة لإنبي عندما مرر أحمد جمال كرة عرضية هيأها رفيق كابو برأسه إلى أحمد يوسف الذي سددها بجوار القائم.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع تلقى أحمد خليل كالوشا كرة عرضية وسددها برأسه فوق العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

مباراة البنك الأهلي وزد إف سي 

زد يتعادل مع البنك الأهلي 

وفي استاد القاهرة تعادل فريقا البنك الأهلي وزد إف سي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد زد إف سي إلى 21 نقطة ويرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 11 نقطة. انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وزد إف سي بتقدم زد إف سي بهدف سجله أحمد عاطف قطة في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني دانت السيطرة لفريق البنك الأهلي الذي أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما مرر أحمد مدبولي كرة داخل منطقة الجزاء لمست رأس محمد رضا مدافع زد إف سي وسكنت الشباك.

دوري نايل انبى سموحة البنك الأهلي زد إف سي

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