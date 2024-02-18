حواش وأوفا يقودان هجوم إنبى أمام سموحة فى دورى نايل

أعلن سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمباراة سموحة التي ستبدأ في الرابعة مساء اليوم بإستاد بتروسبورت في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو الآتي:

تشكيل إنبي أمام سموحة في دوري نايل

حراسة المرمى.. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع.. أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط.. على فوزي- أحمد العجوز – محمد ناصر مودي - مروان داوود.

خط الهجوم.. مصطفى شكشك - أحمد نادرحواش - أحمد أمين أوفا.

كما أعلن أحمد سامي المدي الفني لسموحة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. الهاني سليمان.

خط الدفاع.. طارق علاء – محمد المغر بي – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط.. محمد متولي كناريا – عمرو قلاوة – دودو دودو – عبد اللطيف بن قسو.

خط الهجوم.. محمد عصام – حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف وبركات حجاج وجاستس أرثر ومحمود وحيد وإسلام جابر ومصطفى البدري وأحمد خالد وفادي فريد.

ويحتل إنبي صدارة جدول دوري نايل برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل وحيد وأربع هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وحقق الفوز في آخر أربع مباريات على الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة ويسعى لمواصلة انتصاراته والمحافظة على قمة الدوري.

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السادس برصيد 17 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز وحقق سموحة أربعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ولم يخسر في آخر خمس مباريات بدوري نايل وجمع منها تسع نقاط بالفوز على فاركو وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلي والداخلية والبنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أحمد عبدالغني وأحمد رشدي ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد فيديو.