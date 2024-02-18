دوري نايل.. بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري في مباراة تصحيح الأوضاع

يشهد ملعب الدفاع الجوي في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل .

بيراميدز والعودة للانتصارات

ويتواجد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في المركز الرابع برصيد 18 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع الجونة والمقاولون وسموحة وحقق بيراميدز خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وتعادل في أخر مباراتين في الدوري مع بلدية المحلة وزد إف سي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 21 .

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وأحمد ميهوب ويوسف نادر وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي

وإبراهيم بلاتي توريه ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وأحمد توفيق ورمضان صبحي وإسلام عيسى ومحمد رضا وإبراهيم عادل وفخري لاكاي ومروان حمدي وفيستون ماييلي.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الثالث برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي وحقق الاتحاد السكندري خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 .

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز

واختار طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وهشام صلاح وعمرو صالح وأحمد غنيم ومصطفى إبراهيم ومحمود شبانة والحبيب حسن وخالد الغندور وشريف رضا وعمر طارق الوحش وناصر ناصر وعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وبلال السيد وبيكالي أوبامي ومورو ساليفو وكريم الديب وهاني الطامي وبنجامين بواتينج وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت غياب أربعة لاعبين بسبب الإصابة وهم أحمد عيد ورجب عمران وأحمد عادل ميسي وإسلام أبو سليمة .

يدير المباراة محمود البنا ويساعده أحمد حسام طه وعدي عيد ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد سلامة " ميدو" مساعد حكم فيديو.