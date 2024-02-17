الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتجاه داخل رابطة الأندية لتأجيل الجولة 16 من دوري نايل (خاص)

رابطة الأندية
رابطة الأندية

يسود اتجاه داخل رابطة الأندية لتأجيل مباريات الجولة 16 من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024؛ من أجل إقامة معسكر المنتخب الوطني مبكرًا.

وعلم "الدستور"، أنه عُقد اجتماعا بين أعضاء رابطة الأندية وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الذي طلب إقامة المعسكر الأول له بعد توليه قيادة الفراعنة يوم 12 مارس المقبل أي قبل 6 أيام من بداية الأجندة الدولية.

وجاء طلب حسام حسن من أجل التعرف على جميع اللاعبين المحليين والاستقرار على التوليفة المناسبة.

ووافقت رابطة الأندية على طلب جهاز المنتخب، ومن ثم فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تأجيل الجولة 16 من بطولة الدوري.

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رابطة الأندية منتخب مصر العميد حسام حسن بطولة دوري نايل تأجيل الجولة 16

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