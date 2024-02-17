روي فيتوريا بعد رحيله عن تدريب مصر: راض عن تجربتي

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لأول مرة على قرار إقالته من تدريب الفراعنة، وذلك عقب الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور الـ 16 على يد منتخب الكونغو الديقراطية بركلات الترجيح.

ونشر فيتوريا رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قال فيها: بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، انتهت مسيرتي كمدرب للمنتخب الوطني المصري.

وأضاف: الآن بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي، وبعد فترة من التفكير، أستطيع أن أقول إنني أغادر بعد 19 شهرا، 18 مباراة، بخسارة واحدة فقط، وبترشيح لأفضل مدرب منتخب في العالم.

وأكمل: ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهذا يعني أننا كرسنا أنفسنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل كرة القدم المصرية، ونواجه العديد من التحديات بإصرار وتركيز لا يتزعزع على التميز.

وتابع المدرب البرتغالي: كان الهدف من العقد الذي وقعته لمدة أربع سنوات، كما كان معروفًا علنًا، هو وضع الأساس لإعداد وتجديد الفريق لكأس العالم 2026، نحن في بداية عام 2024.

وأردف المدرب البرتغالي قائلا: وصلت في وقت مليء بالتحديات، بهدف تغيير وضع المنتخب الوطني، الغائب عن كأس العالم الأخيرة والمركز الأخير في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مؤهلاتنا والنتائج اللاحقة هي شهادة على القدرة على التغلب على التحديات وجودة العمل الذي تم تطويره.

واستكمل: من الواضح أننا لم نكن راضين عن الإقصاء بركلات الترجيح في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.. ولكننا نعرف الشدائد التي واجهناها، والتي قد أتحدث عنها لاحقًا.

ووجه فيتوريا رسالة إلى جهازه المعاون قائلا: أشكر فريقي الفني والموظفين، وخاصة اللاعبين، الذين كان التزامهم وشغفهم ضروريًا، إلى جماهير وشعب مصر، أتوجه بالشكر العميق على الدعم المستمر.

واختتم فيتوريا رسالته بالقول: لقد أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي، وجعلتني مقتنعًا، كما قلت دائمًا، بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدًا، إذا رغب الجميع في ذلك، شكرا مصر على هذه الرحلة التي لا تنسى.