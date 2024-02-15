الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن: كنت زاهدًا فى تدريب منتخب مصر.. ولدى تجربة ناجحة مع الأردن

حسام حسن
حسام حسن

تحدث حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن الفرق بين المدرب الوطني والمدربين الأجانب.

ويُقام، حاليًا، مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

حسام حسن يكشف الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "يظل السؤال الذي يراود الجميع، هو أن المدرب الأجنبي يمتلك خبرات أكبر في الملاعب، مقارنة بالمدرب الوطني، الأمر الذي يُثير الكثير من المخاوف في نفوس الجماهير".

وأضاف: "ولكن هذا ليس منطقيًا، خاصة وأنني أمتلك خبرات كبيرة فى الأندية، ولدي تجربة جيدة مع منتخب الأردن".

وتابع: "هناك مدربون أجانب لم يقودوا منتخبات من قبل، ولكنهم تولوا مهمة قيادة منتخب مصر".

وشدد: "لدينا ثقة كبيرة فى قدراتنا على تقديم شىء جيد لمنتخب مصر، ودائمًا يظل المعيار الأساسي هو النتائج، والأداء الذي سيظهر عليه منتخب مصر، والجماهير المصرية "ذوّاقة" وتعي جيدًا كل ما يحدث".

وواصل: "الأداء مهم جدًا بالنسبة للجماهير والإعلام، والنتائج مهمة للغاية بالنسبة لي أيضًا".

وأكد: "فى حال وجود أي تقصير من جانبى، بالتأكيد سأكون صاحب قرار الاعتذار عن تلك المهمة الكبيرة".

وأفاد: "عنصر الروح والقتال مهم جدًا داخل الملعب وخارجه، الروح والفكر مهم أيضًا؛ لأن الموضوع ليس سهلًا، إنه يتعلق بمنتخب بلادك، منتخب كبير بحجم مصر".

 

txt

إبراهيم حسن: أتمنى زيادة الجماهير فى المدرجات

txt

إبراهيم حسن: أتمنى إغلاق "ملف الفتنة" بين حسام ومحمد صلاح

 

حسام حسن: كنت زاهدًا في تدريب منتخب مصر

وأكمل: "قبل كده كنت أحلم بتدريب منتخب مصر فهو شرف كبير، ولكن مؤخرًا كنت زاهدا في الموضوع وشايله من دماغي، بسبب ما حدث من قبل.

واختتم حسام حسن تصريحاته، قائلًا: "ربنا له حكمة في تولي تدريب منتخب مصر في هذا التوقيت، لذلك وجودنا هنا الآن مهم؛ لأن هذا اختيار من ربنا أولًا، وهو سيساعدنا في هذه المهمة الكبيرة، ولأنها جاءت بتوافق بين القيادة السياسية والدعم الجماهيرى الكبير".

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وطارق سليمان، كمدرب عام، محمد عبد الواحد، مدرب مساعد، وسعفان الصغير، مدرب حراس مرمى، ومانويل باريونوفو، مدرب أحمال "برازيلي"، وأخيرًا ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

حسام حسن منتخب مصر الجبلاية فيتوريا كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال