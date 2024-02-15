حسام حسن: كنت زاهدًا فى تدريب منتخب مصر.. ولدى تجربة ناجحة مع الأردن

تحدث حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن الفرق بين المدرب الوطني والمدربين الأجانب.

ويُقام، حاليًا، مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

حسام حسن يكشف الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "يظل السؤال الذي يراود الجميع، هو أن المدرب الأجنبي يمتلك خبرات أكبر في الملاعب، مقارنة بالمدرب الوطني، الأمر الذي يُثير الكثير من المخاوف في نفوس الجماهير".

وأضاف: "ولكن هذا ليس منطقيًا، خاصة وأنني أمتلك خبرات كبيرة فى الأندية، ولدي تجربة جيدة مع منتخب الأردن".

وتابع: "هناك مدربون أجانب لم يقودوا منتخبات من قبل، ولكنهم تولوا مهمة قيادة منتخب مصر".

وشدد: "لدينا ثقة كبيرة فى قدراتنا على تقديم شىء جيد لمنتخب مصر، ودائمًا يظل المعيار الأساسي هو النتائج، والأداء الذي سيظهر عليه منتخب مصر، والجماهير المصرية "ذوّاقة" وتعي جيدًا كل ما يحدث".

وواصل: "الأداء مهم جدًا بالنسبة للجماهير والإعلام، والنتائج مهمة للغاية بالنسبة لي أيضًا".

وأكد: "فى حال وجود أي تقصير من جانبى، بالتأكيد سأكون صاحب قرار الاعتذار عن تلك المهمة الكبيرة".

وأفاد: "عنصر الروح والقتال مهم جدًا داخل الملعب وخارجه، الروح والفكر مهم أيضًا؛ لأن الموضوع ليس سهلًا، إنه يتعلق بمنتخب بلادك، منتخب كبير بحجم مصر".

حسام حسن: كنت زاهدًا في تدريب منتخب مصر

وأكمل: "قبل كده كنت أحلم بتدريب منتخب مصر فهو شرف كبير، ولكن مؤخرًا كنت زاهدا في الموضوع وشايله من دماغي، بسبب ما حدث من قبل.

واختتم حسام حسن تصريحاته، قائلًا: "ربنا له حكمة في تولي تدريب منتخب مصر في هذا التوقيت، لذلك وجودنا هنا الآن مهم؛ لأن هذا اختيار من ربنا أولًا، وهو سيساعدنا في هذه المهمة الكبيرة، ولأنها جاءت بتوافق بين القيادة السياسية والدعم الجماهيرى الكبير".

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وطارق سليمان، كمدرب عام، محمد عبد الواحد، مدرب مساعد، وسعفان الصغير، مدرب حراس مرمى، ومانويل باريونوفو، مدرب أحمال "برازيلي"، وأخيرًا ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.