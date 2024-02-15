الخميس 15 فبراير 2024
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رياضة

إبراهيم حسن: أتمنى إغلاق "ملف الفتنة" بين حسام ومحمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على التحدث عن دور محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة، تحت قيادة توأمه حسام حسن.

ويُقام حاليًا مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

إبراهيم حسن: أتمنى إغلاق ملف الفتنة بين حسام حسن ومحمد صلاح

وقال إبراهيم حسن، إن "محمد صلاح سيظهر بشكل مختلف تحت قيادة حسام؛ لأنه قادر على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل، كما حدث مع شيكابالا في الزمالك"، متابعًا "أتمنى إغلاق ملف الفتنة بين حسام حسن ومحمد صلاح".

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جمال علام: اتحاد الكرة سيوفر جميع متطلبات حسام حسن الفترة المقبلة

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان مدربًا عامًا، محمد عبدالواحد مدربًا مساعدًا، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، ومانويل باريونوفو مدرب أحمال “برازيلي ” وأخيرًا وليد بدر مديرًا إداريًا، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

كان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

ابراهيم حسن حسام حسن محمد صلاح صلاح ليفربول منتخب مصر

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