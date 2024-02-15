جمال علام: اتحاد الكرة سيوفر جميع متطلبات حسام حسن الفترة المقبلة

أبدى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، سعادته بالاحتفال بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية.

وكان اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، قد أعلن في وقت سابق، عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة.

جمال علام يؤكد دعم اتحاد الكرة لـ حسام حسن في مهمته الجديدة

وقال جمال علام، في المؤتمر الصحفي: "تم اختيار الكابتن حسام حسن لتولي مسئولية تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الاتجاه هو تعيين مدرب وطنى، وبالفعل تم الاستقرار على تعيين حسام حسن، وهو جدير بثقة اتحاد الكرة لتحقيق هدف المنتخب".

وأكد: "اتحاد الكرة سيوفر جميع متطلبات حسام حسن خلال الفترة المقبلة، والمنتخب يحتاج لدعم الإعلام".

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان كمدرب عام، محمد عبدالواحد مدرب مساعد، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، ومانويل باريونوفو مدرب أحمال "برازيلي"، وأخيرًا وليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقالة روي فيتوريا على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.