اليوم.. تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب في مؤتمر صحفي

يقدم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حسام حسن، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفي، يعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية ، وذلك بعدما وقع عقود تدريبه رسميًا وأعلن باقى الجهاز المعاون له في قيادة المنتخب، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذى تمت إقالته على خلفية الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا 2023.

وترك مسئولو الجبلاية لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب|، و طارق سليمان كمدرب عام، محمد عبد الواحد مدرب مساعد وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى و مانويل باريونوفو مدرب أحمال “برازيلي ” وأخيرا ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات وجلسات مشتركة بين ابراهيم حسن وبعض أعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة، بهدف التجهيز لمعسكر الفراعنة المقبل، الذي يشهد مشاركة منتخب مصر فى دورة الإمارات الودية، والتى ستقام فى شهر مارس المقبل .

وطلب حسام حسن تقديم موعد انطلاق معسكر الفراعنة ليكون يوم 18 مارس المقبل، بدلامن موعده المحدد فى الاجندة الدولية يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك بهدف الاستعداد لخوض البطولة الودية المقرر لها خلال الفترة من 22 مارس وحتى 28 من الشهر نفسه، حيث يسعى حسام حسن لتجهيز لاعبى الفراعنة بشكل أفضل قبل خوض هذه البطولة الودية التى تشهد مشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا .

ويتحدث العميد عن أهدافه مع منتخب مصر، والاستراتيجية التى ينوى الاعتماد عليها من أجل تحقيق تلك الأهداف، خاصة وأنه سيخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكذلك أمم افريقيا 2025 .