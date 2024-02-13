الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الجبلاية يعلن الجهاز الفنى المعاون لحسام حسن فى المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

كشف اتحاد الكرة، الثلاثاء، أسماء الجهاز الفني المعاون لحسام حسن في مهمته لتدريب منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب الفراعنة، خلفًا للمقال البرتغالي روي فيتوريا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي للأعضاء، والتي جاءت كالتالي:

 طارق سليمان: مدرب عام 

محمد عبدالواحد: مدرب 

سعفان الصغير: مدرب حراس.

البرازيلي مانويل باريونوفو: مدرب أحمال 

وليد بدر: مدير إداري. 

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري، حسب ما أكد الاتحاد المصري في بيانه.

تشكيل جهاز منتخب مصر جهاز منتخب مصر منتخب مصر مصر حسام حسن

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