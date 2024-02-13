رسميًا.. الجبلاية يعلن الجهاز الفنى المعاون لحسام حسن فى المنتخب

كشف اتحاد الكرة، الثلاثاء، أسماء الجهاز الفني المعاون لحسام حسن في مهمته لتدريب منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب الفراعنة، خلفًا للمقال البرتغالي روي فيتوريا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي للأعضاء، والتي جاءت كالتالي:

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبدالواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس.

البرازيلي مانويل باريونوفو: مدرب أحمال

وليد بدر: مدير إداري.

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري، حسب ما أكد الاتحاد المصري في بيانه.