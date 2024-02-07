أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب اختيار المشرف العام على المنتخب الوطنى الأول

أزمة جديدة تواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب اختيار المشرف العام على المنتخب خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة.

وعلمت “الدستور” أن هناك بعض الأعضاء داخل اتحاد الكرة يرفضون الإشراف على المنتخب في الفترة الحالية خوفًا من الصدام مع حسام حسن.

كان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشرفا عاما على المنتخب خلال فترة تواجد البرتغالي روي فيتوريا مدربا للمنتخب، ويرغب في عدم الاستمرار فى منصبه، بعد الهجوم الذى تلقاه عقب إخفاق المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية، وتحميله المسئولية بأنه السبب وراء تعاقد اتحاد الكرة مع روي فيتوريا.

الكأس يقترب من الوجود فى جهاز المنتخب

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس، عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب وإبراهيم حسن مديرا للفراعنة، وجار تشكيل باقى الجهاز المعاون، واستقر حسام حسن على اختيار طارق سليمان مدربا عاما، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرا إداريا، واقترب أحمد الكأس لاعب المنتخب الوطني من التواجد في جهاز المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تعيين مدرب أجنبي بعد رحيل روي فيتوريا وأعلن عن اختيار محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب، ولكن تراجع عن قراره، وتم الاستقرار على اختيار حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب.

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن جلسة اليوم مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وتحديد موعد للمؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام.

وودع المنتخب بطولة الأمم الإفريقية بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بركلات الترجيح، وفشل المنتخب في تحقيق فوز وحيد خلال البطولة، بتعادله في ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في دور المجموعات وخسارته من الكونغو فى الادوار الإقصائية.