مفاجأة.. أحمد سامى وعلى ماهر ضمن المرشحين لخلافة فيتوريا فى المنتخب

بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة ترشيح عدد من المدربين الوطنيين لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة حال رحيل روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أنه من ضمن الأسماء التي رشحها اتحاد الكرة ويضعها في حساباته حال رحيل فيتوريا الثنائي أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، وعلي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي.

وعلم “الدستور” من مصادره داخل اتحاد الكرة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هو من رشح علي ماهر وأحمد سامي لقيادة المنتخب الوطني خلفًا لروي فيتوريا.

وعادت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من كوت ديفوار بعد الخروج من دورالـ16 لبطولة الأمم الإفريقية، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد أن تعادل المنتخبان بهدف لكل فريق، ويدرس مجلس الجبلاية إقالة روي فيتوريا عقب الخروج المخيب للمنتخب من بطولة الأمم الإفريقية، ولكن الشرط الجزائي هو العقبة.

وتعادل المنتخب مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بهدفين لكل منهم وفشل روي فيتوريا في تحقيق أي فوز في البطولة وسط غضب كبير داخل الشارع الرياضي المصري واهتزت شباك المنتخب بسبعة أهداف في الأربع مباريات التي خاضها في البطولة.

الأندية تضغط على الجبلاية لمد فترة القيد الشتوي حتى 10 فبراير

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن عددًا كبيرًا من أندية الدوري الممتاز، طلب من الجبلاية مد فترة الانتقالات الشتوية، على أن ينتهي في شهر فبراير بدلًا من انتهائه يوم 31 يناير الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن طلب الأندية بمد القيد تحت الدراسة وسيتم حسم الأمر خلال ساعات، وفي حال الموافقة على مد القيد سينتهى يوم 10 فبراير المقبل.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد منح جميع الاتحادات حرية مد فترة القيد الشتوي، واشترط “فيفا” على الاتحادات، إرسال الموافقة قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، ووافق اتحاد الكرة على مد فترة القيد قبل أن يفكر في التراجع عن القرار، بعد الهجوم الذي تلقاه من جماهير الأهلي التي أعلنت أن اتحاد الكرة يرغب في مد القيد لإتاحة الفرصة أمام الزمالك لإنهاء مشكلة وقف القيد.