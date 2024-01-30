الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نكشف أسباب رفض اتحاد الكرة تعيين حسام حسن لقيادة المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أنه في حال رحيل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، والاستعانة بمدير فني وطني لن يتم ترشيح حسام حسن لتولي قيادة المنتخب المصري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حسام حسن خارج الترشيحات، لأسباب عديدة منها أن حسام حسن من المدربين الذين يتسببون في إثارة المشاكل في كل محطة تدريببة يخوضها، بالإضافة إلى أنه من الصعب أن يتولى القيادة في ظل وجود محمد صلاح في المنتخب، خاصة أن حسام حسن هاجم صلاح بشكل غير لائق طوال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير روي فيتوريا وإن كان الاتجاه هو إقالة فيتوريا من منصبه ولكن الأزمة في الشرط الجزائي الذى يقارب 600 ألف يورو عبارة عن ثلاثة أشهر من راتب فيتوريا مع الفراعنة.

وكان المنتخب قد ودع بطولة الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي لكل منتخب وسط غضب كبير من الشارع المصري.

المنتخب يفشل في تحقيق فوز وحيد ببطولة الأمم الإفريقية

وفشل منتخب مصر في تحقيق فوز وحيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتعادله في ثلاث مباريات خلال التصفيات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر واهتزت شباك المنتخب بسبعة أهداف. 

ومن المقررأن يقدم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب تقريرا عن أسباب خروج المنتخب من بطولة الأمم الإفريقية وعرضه على المجلس لمناقشته في الاجتماع الطارئ الذي من المقرر أن يتم عقده خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت صباح اليوم من كوت ديفوار وسط حزن كبير لجميع أفراد البعثة.

روي فيتوريا للمنتخب الوطني حسام حسن محمد صلاح بطولة الأمم الإفريقية اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى