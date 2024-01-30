نكشف أسباب رفض اتحاد الكرة تعيين حسام حسن لقيادة المنتخب

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أنه في حال رحيل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، والاستعانة بمدير فني وطني لن يتم ترشيح حسام حسن لتولي قيادة المنتخب المصري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حسام حسن خارج الترشيحات، لأسباب عديدة منها أن حسام حسن من المدربين الذين يتسببون في إثارة المشاكل في كل محطة تدريببة يخوضها، بالإضافة إلى أنه من الصعب أن يتولى القيادة في ظل وجود محمد صلاح في المنتخب، خاصة أن حسام حسن هاجم صلاح بشكل غير لائق طوال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا طارئا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير روي فيتوريا وإن كان الاتجاه هو إقالة فيتوريا من منصبه ولكن الأزمة في الشرط الجزائي الذى يقارب 600 ألف يورو عبارة عن ثلاثة أشهر من راتب فيتوريا مع الفراعنة.

وكان المنتخب قد ودع بطولة الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي لكل منتخب وسط غضب كبير من الشارع المصري.

المنتخب يفشل في تحقيق فوز وحيد ببطولة الأمم الإفريقية

وفشل منتخب مصر في تحقيق فوز وحيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بتعادله في ثلاث مباريات خلال التصفيات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر واهتزت شباك المنتخب بسبعة أهداف.

ومن المقررأن يقدم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب تقريرا عن أسباب خروج المنتخب من بطولة الأمم الإفريقية وعرضه على المجلس لمناقشته في الاجتماع الطارئ الذي من المقرر أن يتم عقده خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت صباح اليوم من كوت ديفوار وسط حزن كبير لجميع أفراد البعثة.