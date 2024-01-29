أحمد موسى يناشد وزير الرياضة للتحقيق فى خروج المنتخب من بطولة أمم إفريقيا 2024

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الرياضة بفتح تحقيق سريع، بعد خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار.

التحقيق مع المنتخب

أكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن وزير الرياضة والشباب الدكتور أشرف صبحي عليه أن يقوم بفتح تحقيق في خروج المنتخب المهين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتابع: "فيتوريا حصل على مليون ونصف مليون دولار في أقل من عام.. وفيتوريا لم يتفاعل مع اللاعبين في أي مباراة"، متسائلًا: "الكابتن حازم إمام عملنا من البحر طحينة عن فيتوريا".

اعتذار اتحاد الكرة

واستطرد: "كان لا بد أن يصدر بيان اعتذار للشعب المصري من اتحاد الكرة"، مشددًا: "لا بد من فتح تحقيق عاجل لأسباب الإخفاق التي حدثت، الشعب المصري كان ينتظر فرحة ولم يخرج أي اعتذار من اتحاد الكرة".