الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يناشد وزير الرياضة للتحقيق فى خروج المنتخب من بطولة أمم إفريقيا 2024

أحمد موسى
أحمد موسى

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الرياضة بفتح تحقيق سريع، بعد خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار.

التحقيق مع المنتخب 

أكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،  أن وزير الرياضة والشباب الدكتور أشرف صبحي عليه أن يقوم بفتح تحقيق في خروج المنتخب المهين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.


وتابع: "فيتوريا حصل على مليون ونصف مليون دولار في أقل من عام.. وفيتوريا لم يتفاعل مع اللاعبين في أي مباراة"، متسائلًا: "الكابتن حازم إمام عملنا من البحر طحينة عن فيتوريا".

اعتذار اتحاد الكرة

واستطرد: "كان لا بد أن يصدر بيان اعتذار للشعب المصري من اتحاد الكرة"، مشددًا: "لا بد من فتح تحقيق عاجل لأسباب الإخفاق التي حدثت، الشعب المصري كان ينتظر فرحة ولم يخرج أي اعتذار من اتحاد الكرة".

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى أشرف صبحي التحقيق مع المنتخب على مسئوليتي صدى البلد

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل.. توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل